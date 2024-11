Ilgiorno.it - "Difendiamo l’informazione"

"Vogliamo rivalorizzare l’edicola da un punto di vista sociale e culturale": mette subito in chiaro Marco Ravetta (foto), azionista di Bud, la società che ha lanciato il progetto Civic. Nata nel 2020 con un primo chiosco in Brera, questa rete di ormai 7 edicole vuole difendere il loro ruolo di punto di incontro e distribuzione di contenuti certificati: "È una funzione di natura costituzionale, perché proteggono il diritto al", spiega Ravetta. Il loro rilancio parte da "un punto di forza: le persone amano le edicole". Il che vale anche per i giovani, che spesso vanno alla ricerca di prodotti cartacei, belli e collezionabili. Dopo il primo chiosco ne sono arrivati altri sei, tra cui quelli in Darsena e in piazza Leonardo da Vinci.