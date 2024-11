Iodonna.it - Dalla nuova party collection di Mango alla capsule folk chic di Ba&sh, un mondo di idee e ispirazioni per fare acquisti in novembre. Pensando già a Natale e Capodanno

Quali sono i pezzi chiave strategici adesso? Su cosa investire il budget mensile destinato ai settori del guardaroba ancora scoperti? La risposta è semplice, basta orientarsi con la nostra guida aggiornata, che racconta tutte le novità moda del momento. Dalle collab inedite ai nuovi drop, spaziando tra i capi di abbigliamento, le borse e le calzature perfette per la mid season e oltre. Senza dimenticare leregalo da iniziare a valutare in vista delsempre più vicino. Ecco leshopping di2024, Il nuovo mood festivo diSi chiama Dazzling at night ladi, in tempismo perfetto per creare l’outfit dida queen indiscussa della festa. C’è il giubbino in fake fur e il cappotto nero elegante dall’animo timeless. Ci sono i pantaloni cinquetasche a effetto denim silver e la gonna midi rivestita di paillettes argento.