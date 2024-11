Inter-news.it - Conte: «Atalanta nettamente più forte del Napoli! Non rimprovero»

Leggi tutto su Inter-news.it

dopo0-3, in un’intervista su DAZN si è complimentato con la sua squadra per l’atteggiamento visto in campo. Poi solo complimenti agli avversari. PRIMA DELL’INTER – L’domina e vince al Maradona 0-3. Secondo Antonio, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini èpiùe strutturata del suo: «Penso che la squadra abbia performato nella giusta maniera, sicuramente ci sono degli episodi sui gol che hanno fatto la differenza e dove possiamo fare di meglio. Niente di dire alla squadra a livello di impegno. Anche le statistiche sono molto equilibrate. Abbiamo incontrato una squadra piùdi noi, ma non per mettere le mani avanti. Solo perché valuto le situazioni e loro da tanti anni stanno facendo un percorso, hanno vinto l’Europa League e sono qualificati in Champions League.