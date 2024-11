Laprimapagina.it - Che Dea a Napoli: l’Atalanta domina e si inserisce nella lotta scudetto

Si accende laal vertice grazie alla banda Gasperini. Una Dea perfetta viola il Maradona e imponne alla capolista il primo stop in casa dopo cinque vittorie su cinque e mettendo fine alla serie positiva della squadra di Conte, che durava da nove giornate.ha meritato il successo, spinta da un Lookman illuminato (per lui doppietta), ispirata da De Ketelaere, e impreziosita dalla perla del capocannoniere Retegui. Gasperini ha impartito a Conte una sconfitta pesante, un 3-0 che riapre la corsae porta la Dea a -3 dalla capolista. Oggi l’Inter può approfittare della gara con il Venezia. In caso di vittoria i nerazzurri possono portarsi a -1. Ringrazia anche la Juve quarta a quota 21 ora a -4 dagli azzurri.