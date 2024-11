Lanazione.it - Cacciatore cade in un dirupo e muore

Montelupo Fiorentino (Firenze), 3 novembre 2024 – Tragico incidente questo pomeriggio per undi 59 anni, trovato senza vita in una Samminiatello. Da una prima ricostruzione sembra che il 59enne stesse cercando di ritrovare i suoi cani, che gli erano scappati. Durante la ricerca non si è reso conto di essere sul ciglio del: la caduta gli è stata fatale. I soccorsi hanno rintracciato l’uomo ma quando lo hanno trovato per lui non c’era più nulla da fare.