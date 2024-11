Notizie.com - Bonus bollette 2024: risparmia SUBITO su luce e gas grazie ai nuovi ISEE, il tempo stringe!

Ti è mai capitato di guardare la bolletta e pensare “Ma quanto sta crescendo?” Sei in buona compagnia: per molte famiglie italiane, le spese pere gas sono diventate un vero problema. Per questo, irappresentano un aiuto concreto per chi fatica a far quadrare i conti in un periodo di rincari. Con l’arrivo delle novitàper il, è importante capire come funziona e chi può accedere a queste agevolazioni. Ecco tutto quello che devi sapere. Ecc come aderire aie Gas prima di fine anno – Notizie.comA cosa servono i? Isono sconti pensati per aiutare le famiglie con redditi più bassi a gestire le spese delle utenze domestiche. Nel, ile ilgas sono stati confermati per dodici mesi, fino al 31 dicembre, e vengono erogati direttamente in bolletta.