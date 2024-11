Sport.quotidiano.net - Basket, Pesaro per un soffio su Orzinuovi e ritrova la vittoria

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

, 3 novembre 2024 – Ferma la franacontroe muove la classifica dopo 4 sconfitte consecutive. In un finale spaventoso – ultima palla in mano agli ospiti – la gara si conclude sul 67 a 65 per la formazione di Leka. Prime cinque minuti di partita con le due squadre che avevano segnato solamente 7 punti a testa tra tiri che non prendevano nemmeno il ferro del canestro. Nella Carpegna Prosciutto siamo ancora dentro il periodo delle sperimentazioni perché il tecnico parte con Bucarelli in posizione di play in quintetto affiancato da Ahmad e con Maretto che fa un salto indietro di una settimana perché entra ed esce dal campo giocando scampoli di gara. Non va meglio sul fronte opposto: praticamente non pervenuto Williams. Una partita tiratissima perché nessuna delle due formazioni è riuscita a raggiungere i 6-8 punti di vantaggio.