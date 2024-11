Gaeta.it - Attacco alla missione delle suore di Madre Teresa: vandali distruggono convento e ospedale a Port-au-Prince

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter In un contesto di crescente violenza e insicurezza ad Haiti, ile l’Missionarie della Carità, creati da, sono statizzati e incendiati da un gruppo armato. Le religiose, che ogni anno offrivano sostegno e assistenza a un numero impressionante di persone, hanno subito uninaspettato, mettendo in discussione la loro presenza nel paese e la continuità dei servizi che fornivano a migliaia di haitiani. Una notte di paura a-au-La sera del 26 ottobre ha segnato un tragico episodio per le Missionarie della Carità e per la popolazione che da decenni beneficia dei loro servizi. Fino a pochi giorni prima, ile l’erano tra i pochi luoghi di protezione nel caos quotidiano di-au-. Ma una banda armata ha violato questo rifugio, saccheggiando e incendiando i locali.