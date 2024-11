Atalanta a Napoli per alzare ancora di più l’asticella | al Maradona è sfida alla capolista

Leggi tutto su Bergamonews.it

. Prima contro terza. Miglior difesa contro miglior attacco. Basterebbero solamente questi dati per comprendere l’importanza e il peso specifico del match che vedrà l’fare visitaprima della classe: ildi Antonio Conte. Mezzogiorno (e mezza) di fuoco. Sì, è proprio il caso di dirlo. Perché nel capoluogo campano, con calcio d’inizio alle ore 12.30, va in scena l’appuntamento più atteso di questa undicesima giornata del campionato di Serie A. Da un lato gli azzurri sognano di consolidare la propria leadership in campionato, dall’altro la Dea che invece il campionato sogna di riaprirlo prepotentemente andando a dimezzare il gap di 6 punti che attualmente lo separa dal. Dopo il bel successo nel turno infrasettimanale contro il Monza, per l’si apre un mese di novembre da vivere decisamente ‘on the road’.