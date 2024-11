Secoloditalia.it - “Assassini”. A Valencia la folla assale Re Felipe e il premier Sanchez, colpito da un bastone (video)

Leggi tutto su Secoloditalia.it

Si cercano i morti, forse ancora intrappolati, a centinaia, nei parcheggi dei centri commerciali di, ma si cercano anche i colpevoli della strage consumatasi in poche ore nella regione meridionale della Spagna tre giorni fa. E dopo il primo “processo” mediatico e politico fatto dalla sinistra al governatore della regione, esponente della destra di “Vox”, la rabbia della gente, degli alluvionati, è esplosa contro ilsocialista Pedroe il Re di SpagnaIV, contestati, assaliti e colpiti a Paiporta, una dei Paesi più colpiti dall’alluvione nella regione di, dove si registrano finora oltre 200 morti. Come si vede dalle immagini diffuse, la tensione al passaggio dei reali è stata altissima e i cittadini scesi in strada hanno gettato fango contro il Re.