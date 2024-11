Game-experience.it - Alan Wake 2: The Lake House, la recensione dell’ultimo DLC – Aspettando Control 2

Leggi tutto su Game-experience.it

Volevamo e pretendevamo risposte a tutti i costi, e questa era l’occasione perfetta per trovarle. Un’ultima chance, il saluto finale dell’esperienza vissuta in2 con il secondo DLC intitolato The. Le speranze riposte, ahinoi, finiscono (in parte) per incenerirsi, colpa di un fraintendimento circa la reale finalità di questa espansione. Una volta digerita la mission di Sam& Co. tutto diventa più chiaro (ma il bisogno di avere delle risposte non viene saziato). Il pallino del gioco passa nelle mani dell’agente speciale dell’FBC Kiran Estevez, figura conosciuta “di riflesso” in2. Le tocca l’ingrato compito di comprendere i motivi dietro l’improvviso isolamento comunicativo del centro di ricerca adiacente al Cauldron