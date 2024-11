Gaeta.it - Agguato a Napoli: un uomo colpito da colpi d’arma da fuoco nella zona del Cavone

Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo episodio di violenza si è registrato a, dove Salvatore Alfano, un 44enne con precedenti penali, è stato vittima di un. L’incidente è avvenutonotte tra venerdì e sabato in via Correra, un’area che ha visto una crescente attività criminale. Alfano, noto alle forze dell’ordine, è stato ferito da proiettili sparati da due uomini a bordo di uno scooter. Questo attacco riaccende l’attenzione sulla situazione della criminalità organizzata in città e sull’aumento degli episodi violenti legati a vendette personali. I fatti dell’serata di venerdì, Salvatore Alfano stava tornando a casa quando è stato avvicinato dai suoi aggressori. Secondo le prime informazioni degli inquirenti, i due malviventi, armati e in sella a uno scooter, hanno aperto ilsenza esitazione.