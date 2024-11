Zonawrestling.net - AEW: Samoa Joe pronto al rientro

Leggi tutto su Zonawrestling.net

Il roster AEW sta per riacquistare uno dei suoi wrestler più importanti: dopo quattro mesi di assenzaJoe pare sia prossimo al. Dopo aver perso il titolo mondiale contro Swerve Strickland, Joe era entrato, insieme a Hook, in una faida contro Chris Jericho e il suo Learning Tree, prima di lasciare temporaneamente il ring per seguire i suoi impegni di attore. Ma ora ilsembra molto vicino. Terminate le riprese di Twisted Metal Come annunciato dal regista Michael Jonathan Smith su Instagram, infatti, sono terminate le riprese della seconda stagione di Twisted Metal, la serie tv di Peacock in cuiJoe interpreta il clown killer Sweet Tooth. E come indicato anche da Dave Meltzer nel Wrestling Observer, Joe è a tutti gli effetti disponibile per la AEW e aspetta solo una chiamata da Tony Khan per tornare a Dynamite.