Verona-Roma Juric | Questo ambiente vuole tutto e subito Serve pazienza

Leggi tutto su Sportface.it

“Troveremo unche spinge tanto la sua squadra. Hanno tanti giocatori veloci e tecnici, hanno alternato prestazioni eccellenti con meno buone. Arriva da un periodo di risultati negativi, sicuramente saranno incattiviti e vorranno riscattarsi. Sarà come sempre auna partita difficilissima”. Lo ha detto l’allenatore della, Ivan, alla vigilia del prossimo match contro il: “Dobbiamo avere una mentalità partita per partita, dimostrare che stiamo diventando un bel gruppo. Col Torino bella partita, ma se non facciamo risultato anon vale niente. Mi aspetto gioco e organizzazione, col Torino vittoria meritata, speriamo di vincere anche quelle partite dove c’è più equilibrio”. E sui singoli: “Soulé ha giocato tutte le partite prima di ammalarsi. Non vedo problemi. Tra Baldanzi, lui e Dybala dobbiamo scegliere di partita in partita.