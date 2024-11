Thesocialpost.it - Udinese-Juventus, i bianconeri scacciano la crisi “pareggite” Juventus conquista tre punti preziosi in trasferta contro l’Udinese al Bluenergy Stadium, imponendosi per 2-0 grazie a un’autorete di Okoye, provocata da un’azione travolgente di Thuram, e alla rete di Savona. Il match è segnato dall’intensità iniziale dei bianconeri, che aprono le danze con una progressione proprio di Thuram, il cui tiro da posizione angolata sfiora l’intervento di Vlahovic. Partenza sprint e vantaggio fortunoso Nei primi minuti di gioco, la Juventus impone subito il proprio ritmo. Al quinto minuto, Thuram si rende pericoloso con un tentativo sopra la traversa su un cross di Savona. È al quindicesimo che arriva l’episodio chiave: Yildiz serve Thuram sulla sinistra, che supera Kabasele e calcia sul palo; la palla rimbalza su Okoye e termina in rete, siglando il vantaggio juventino. Leggi tutto su Thesocialpost.it Laconquista tre punti preziosi in trasferta contro l’al Bluenergy Stadium, imponendosi per 2-0 grazie a un’autorete di Okoye, provocata da un’azione travolgente di Thuram, e alla rete di Savona. Il match è segnato dall’intensità iniziale dei, che aprono le danze con una progressione proprio di Thuram, il cui tiro da posizione angolata sfiora l’intervento di Vlahovic. Partenza sprint e vantaggio fortunoso Nei primi minuti di gioco, laimpone subito il proprio ritmo. Al quinto minuto, Thuram si rende pericoloso con un tentativo sopra la traversa su un cross di Savona. È al quindicesimo che arriva l’episodio chiave: Yildiz serve Thuram sulla sinistra, che supera Kabasele e calcia sul palo; la palla rimbalza su Okoye e termina in rete, siglando il vantaggio juventino.

La Juventus soffre ma alla fine si porta a casa tre punti contro l'Udinese. A decidere il match l'autorete di Okoye e il gol di Savona. Bianconeri a quota 21 punti in classifica

Serie A, Udinese - Juventus 2-2: incubo Szczesny, due papere costano la rimonta alla Juve

