Treviso, bimbo di 6 anni "abbandonato" per strada il primo giorno di scuola, denunciato l'autista dello scuolabus

Un autista dibus di 60di Istrana è statoper abbandono di minore, dopo un episodio avvenuto l’11 settembre,diper molti bambini. L’uomo è accusato di aver fatto scendere un bambino di 6, non accompagnato, in una zona trafficata vicino a una rotatoria, senza che vi fosse alcun adulto a cui affidarlo. L’episodio si è verificato lungo laPostumia, dove una maestra di un’altraelementare ha notato il piccolo in lacrime. La donna si è fermata per consolarlo e ha segnalato la situazione alle autorità.Leggi anche: Corleone, incidente moto contro trattore: morto il 22enne Giuseppe Graziano La denuncia dei genitori Secondo la denuncia, il bambino, iscritto alla prima elementare, era stato accompagnato adai genitori, mentre per il ritorno a casa avrebbe dovuto prendere lobus.