Storie di vera integrazione | Accogliamo i rifugiati e costruiamo comunità

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Sono scappati dalla guerra o dalla dittatura e ora convivono a Cinisello, in via Marconi. Ci resteranno fino a due anni, quando poi saranno in grado di inserirsi autonomamente nella società. Fino ad allora i volontari dell’associazione “Dona un sorriso Odv“ daranno loro supporto e aiuto. "Dal 2012 ci occupiamo di progetti di solidarietà e di. A Bresso gestiamo altre tre case, dove vivono 12 persone: due concesse dal Comune e una dallapastorale Madonna del Pilastrello – racconta Giulio Fortunio, vicepresidente della onlus –. Tra arrivi e uscite abbiamo un giro di 23. Ogni casa è supervisionata da due volontari, che li seguono per difficoltà e questioni sanitarie, burocratiche, relazionali, lavorative".