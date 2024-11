Impresaitaliana.net - Risparmi, Unimpresa: “5.723 miliardi detenuti dalle famiglie”

sono in aumento di 270dal 2023 «I dati sulo e sugli investimenti degli italiani evidenziano come la ricchezza privata rappresenti una componente fondamentale per l’economia del Paese, una risorsa che, secondo l’articolo 47 della Costituzione, il governo è chiamato a tutelare e promuovere. È essenziale che ilo, vero motore di stabilità e sviluppo, riceva la giusta attenzionepolitiche pubbliche: incentivare e proteggere ilo degli italiani non significa solo preservare il patrimonio delle, ma anche offrire una leva cruciale per la crescita economica nazionale». Queste le parole del vicepresidente di, Giuseppe Spadafora.