Puppo avvisa: "Leggo da più parti che Sinner sarà squalificato dopo gli Australian Open"

La parte conclusiva del Masters 1000 di Parigi-Bercy e la “road to ATP Finals” sono stati, tra gli altri, gli argomenti principali della puntata odierna di Tennismania, in onda sul canale YouTube di OA Sport, e condotta da Dario. Il primo punto all’ordine del giorno, tuttavia, è il dualismo tra Jannike Carlos Alcaraz. “Il fatto che lo spagnolo possa scendere al numero 3 del ranking ATP non è tanto un problema per il presente, quanto più in prospettiva degli. Come si può spiegare questo possibile terzo posto per Alcaraz? Credo che non abbia ancora trovato il click giusto per giocare ai suoi livelli anche indoor. Per prepararsi al meglio per questo finale di stagione nei suoi campi di allenamento avevano impostato la superficie come quella che troveremo a Torino.