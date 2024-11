Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Carucci: "Passatempo avrà vita dura a Camerino. San Claudio e Portorecanati possono vincere»

Fabio, allenatore del Montemilone Pollenza, presenta la giornata di. Argignano-: "È difficilissimo il campo dell’Argignano, però può avere un peso l’assenza del portiere Latini. Perè l’occasione per dare un senso alla stagione". Belfortese-Urbis Salvia: "La Belfortese è una grossa squadra, non so se rientra Castellano la cui assenza si è fatta sentire".: "Rimango dell’idea che ilha tutto per tagliare il traguardo della Promozione e oggi lo vedo favorito". Folgore Castelraimondo-Montemilone Pollenza: "È per me una gara particolare affrontando una squadra che ho allenato negli ultimi otto anni, torno a Castelraimondo molto volentieri. Noi contro un avversario di valore dobbiamo dare continuità alla vittoria di sette giorni fa".