Pressione sul traffico: deviazioni e chiusure per le celebrazioni nazionali e il G7 sviluppo urbano

Facebook WhatsApp Twitter Il fine settimana si preannuncia movimentato nella capitale, con una serie di eventi che comporteranno significative modifiche alla viabilità . Lunedì 4 novembre si celebrerà il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, mentre il 3 e il 4 novembre Roma sarà anche sede di un’importante riunione del G7 sul. Questi eventi richiederannostradali,di bus e restrizioni al transito che i cittadini e i turisti devono tenere in considerazione. Sabato 2 novembre: lelegate alla visita del Papa In occasione della visita di Papa Francesco al Cimitero Laurentino il 2 novembre, dalle 7 del mattino è previsto il divieto di transito per i veicoli all’interno del complesso cimiteriale. Le linee di autobus C11 e C13 limiteranno le corse, mentre la linea C8 seguirà un percorso alternativo.