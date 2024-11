Ilnapolista.it - Polemiche in Spagna, non si doveva giocare. Tebas si difende: “al nostro posto di lavoro, per andare avanti”

Liga, molti allenatori avrebbero voluto rimle partite.: “Il messaggio migliore è di non fermarsi” Flick, Simeone, sono solo due dei tanti allenatori che, data la tragedia che sta colpendo Valencia, avrebbero voluto spostare le partite di Liga. Ma così non è stato fatto e As spiega le motivazioni. Scrive As: “Le lacrime di Vicente Moreno, allenatore dell’Osasuna e della città di Massanassa, una di quelle colpite dalla Dana, hanno fatto il giro della. È una delle voci che hanno sottolineato che questa giornata di partite non si sarebbe dovuta. Anche Luis García Plaza, allenatore dell’Alavés, si è detto dello stesso parere ieri dopo la vittoria sul Maiorca.