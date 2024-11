Pesca illegale nelle acque di Minturno | sequestrate oltre 70 attrezzature

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

, 2 novembre 2024 –su litorale di Scauri dove nella mattinata di oggi la Guardia Costiera di Gaeta, nell’ambito delle operazioni di controllo e vigilanza del mare a tutela delle specie ittiche, ha effettuato un ingente sequestro di attrezzi daillegali. Sono stati sequestrati, nello specifico, 36 Nasse e 42 trappole (consistenti in bidoncini di plastica e tubi di plastica), tutti abusivamente collocati e privi di segnalazioneantistanti il litorale di Scauri nel comune di. Tutela della biodiversità L’operazione si inserisce nel più ampio quadro di iniziative volte a garantire il rispetto delle normative vigenti per la tutela della biodiversità marina. L’uso dinon autorizzate rappresenta un grave rischio per gli ecosistemi ed è oggetto di costante sorveglianza da parte della Guardia Costiera.