Perché Apple ha trasformato gli Airpods in apparecchi acustici

(Gqitalia.it - sabato 2 novembre 2024), l'azienda che ha reso tascabili un'infinità di canzoni, oggi si sta impegnando ad aiutare un miliardo di persone affette da problemi di udito, da lievi a moderati, a sentire meglio la musica (e ogni altro suono).ha infatti lanciato un test dell'udito compatibile con gliPro 2. Dopo il test, glisaranno in grado di adattarsi automaticamente al livello di ipoacusia di ognuno e di funzionare, al bisogno, come uno acustico. Si tratta di una grande magia tecnologica. Ci voleva anche però, per gli Stati Uniti, un'importante e attesa liberalizzazione normativa: l'anno scorso, l'amministrazione Biden ha infatti approvato la vendita disenza prescrizione, aprendo la strada alle aziende tech come