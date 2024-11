Paolo Sorrentino | Conte perfetto per il Napoli Vi svelo chi temo per lo scudetto

Leggi tutto su Spazionapoli.it

ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato del suoe ha svelato quale delle squadre di Serie A teme maggiormente per lo Da più di una settimana è uscito nelle sale Parthenope, il nuovo film di, che racconta una versione ancora diversa della città di. Dopo l’Oscar con la Grande Bellezza, il noto regista partenopeo è tornato nelle sale con un’altra pellicola che farà a lungo parlare. Per, è “La città dove sono nato e cresciuti, ho avuto i figli e abitato per 37 anni. E’ un po’ tutto, come mamma e papà ”. Ha rivelato questo alla Gazzetta dello Sport nella lunga intervista pubblicata oggi sulle colonne del quotidiano. Poi ha aggiunto: “E’ il luogo che ti ha determinato, formato, fatto diventare quello che sei. Ci torno molto per lavoro, non per scelta.