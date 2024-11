Inter-news.it - Oristanio ritrova l’Inter: l’incasso ufficiale! In Europa è top-5 – TS

Leggi tutto su Inter-news.it

Domani a San SiroGaetano Pio, uno dei gioielli della sua prestigiosa cantera. Il ragazzo, in poco tempo, è già una stella al Venezia. COME BACK – Ritorno al passato per, che domani affronterà per la prima voltada avversario a San Siro. Nella scorsa stagione, quando il Cagliari affrontò i nerazzurri, nel match terminato 2-2, il giocatore di Roccadaspide non era nemmeno in panchina. Questa volta, con la maglia del Venezia, invece ci sarà e anche dall’inizio. Sì, perchéin breve tempo è diventato già il vero top player dei lagunari e nell’ultima uscita contro l’Udinese il suo ingresso in campo nella ripresa è stato decisivo per spingere i padroni di casa verso la vittoria in rimonta.