NBA i risultati della notte 2 novembre | LeBron James scrive altri pezzi di storia un buon Fontecchio non salva i Pistons

(Oasport.it - sabato 2 novembre 2024) Nove partite, parecchio da raccontare e record ina abbondanza nellaNBA. Tutti gli elementi perredisono stati portati in campo nellasui parquet sia a stelle e strisce che appena un po’ più su (leggere alla voce Canada). I New York Knicks (3-2) non sono particolarmente teneri nei confronti dei Detroit(1-5): 98-128 con un primo quarto da 13-39 e tutto già finito. 36 i punti di Jalen Brunson e 21 con 11 rimbalzi quelli di Karl-Anthony Towns, 22 quelli di Cade Cunningham. Tra i pochirsi Simone, con 12 punti in quasi 20 minuti. Nel mentre, con Paolo Banchero assente gli Orlando Magic (3-3) sono costretti a cedere ai Cleveland Cavaliers (6-0), alla miglior partenza dai Milwaukee Bucks 2022-2023. Nel 120-109 ci sono 25 punti di Darius Garland e 22 di Donovan Mitchell, a contrastare con successo i 28 di Jalen Suggs.