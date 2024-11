Ilgiorno.it - Morto Bruno Caparini, la Valle Camonica piange l’imprenditore e leghista

Brescia, 2 novembre 2024 – Lae il Bresciano oggi hanno perso uno dei politici e imprenditori più stimati del territorio.Carloè deceduto oggi nella sua casa di Vezza d’Oglio all’età di 85 anni. Lascia la moglie Teresina Gasparotti e i due figli Davide, Consigliere della Regione Lombardia, ed Elena. È stato un pilastro fondamentale nella storia della sua amata, animato da una passione ardente per gli ideali e un amore profondo per la sua gente e la sua terra. Come Alpino, ha sempre nutrito un amore incondizionato per i suoi montanari. Grazie a enormi sacrifici,è diventato un imprenditore di successo portando il genio e la laboriosità dei Camuni in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, dal Giappone all'India, fino all'Africa.