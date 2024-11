Dailymilan.it - Milan, Tuttosport: Paulo Fonseca esclude ancora Rafael Leao: e il caso resta aperto!

Leggi tutto su Dailymilan.it

dall’undici titolare per la gara col Monza e iladesso è piùche mai!fuori! Come riportato dae i maggiori quotidiani italiani,ha deciso di lasciare nuovamente in panchinaanche nella sfida esterna con il Monza. Se così dovesse essere, vorrebbe dire terza esclusione consecutiva in campionato (non succedeva dal 2021, quando Rafa non eraun titolare del). Dopo le discusse scelte tecniche fatte dal tecnico portoghese nel big match con il Napoli, quindi, ilpiùche mai e inevitabilmente uno tra i due rischia di dover dire addio al club di via Aldo Rossi. Tra i due, infatti, non è scattata nessuna scintilla, ma anzi è evidente che ci siano dei problemi interni che però non hanno intenzione di far uscire.