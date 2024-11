Secoloditalia.it - Migranti, riparte l’operazione Albania: la Libra di nuovo in mare. Il Ppe: “È un modello per l’Ue”

Leggi tutto su Secoloditalia.it

la missione. La naveda lunedì tornerà al largo di Lampedusa per recuperare isoccorsi in acque internazionali e trasferire quelli idonei nei centri al di là dell’Adriatico. Dunque, come ampiamente annunciato dal governo, polemiche politiche e sgambetti giudiziari non fermano il progetto, che continua a rappresentare unin Europa. Dove, come a Roma, si guarda al superamento in via definitiva delle dispute in punta di diritto.