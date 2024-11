Gamerbrain.net - Metaphor ReFantazio: Guida alle ricette e come prepararle

(Gamerbrain.net - sabato 2 novembre 2024) In, la cucina è un elemento strategico fondamentale per potenziare il tuo gruppo durante il Torneo per il Trono. Preparare piatti deliziosi non solo fornisce bonus temporanei, ma può fare la differenza nelle battaglie e nelle esplorazioni. Scoprisbloccare la cucina, dove trovare gli ingredienti eottimizzare questa attività per ottenere il massimo. Forse potrebbe interessarvi anche laper fare soldi facili e veloci Sbloccare la Cucina: Quando eIniziare La cucina diventa disponibile il 24 giugno, giorno in cui inizia il Torneo per il Trono e ottieni accesso al Gauntlet Runner, il tuo veicolo principale. Questo veicolo non è solo utile per spostarti, ma al suo interno troverai una cucina perfettamente attrezzata.