LIVE – MotoGP GP Malesia 2024 | la gara sprint in DIRETTA

(Sportface.it - sabato 2 novembre 2024) Latestuale delladel Gran Premio della. Laentra nel vivo del diciannovesimo e penultimo appuntamento della stagione. La lotta al titolo è ancora viva, con Jorge Martin in testa al mondiale piloti per soli 17 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia. Ora lo spagnolo può permettersi di terminare tutte le gare a venire in seconda posizione e comunque vincere il titolo, ma nel motorsport non esiste certezza e tutto può ancora avvenire. I primi punti del weekend malese sono messi in palio dalla ‘mini-’ del sabato 2 novembre, con i semafori che si spegneranno alle 08:00 italiane. Sportface.it è pronto ad accompagnarvi lungo le dieci tornate di, aggiornandovi in tempo reale su tutto ciò che avviene in pista.