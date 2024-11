Juventus Giuntoli | Grande impatto di Thiago Motta Serve un centrale ma per ora non ci muoviamo

Leggi tutto su Sportface.it

Cristianoè intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di-Udinese, facendo inizialmente un bilancio dell’avventura di: “Ha avuto un, cambiando molto. E’ una persona seria e ditalento che avrà un gran futuro. Cosa mi ha colpito di lui? La schiettezza“. Sull’infortunio di Bremer, invece: “Sicuramente è stata una perdita pesante, ma le soluzioni valide non ci mancano. Purtroppo i tanti infortuni e i problemi della gestione delle forze nelle tante partite ravvicinate ci hanno fatto perdere brillantezza in alcune occasioni“.ha poi fatto il punto sul mercato: “Il difensoreha la priorità, anche sulla punta – abbiamo delle alternative e lo stesso Milik ci aiuterà al suo rientro – ma per il momento siamo alla finestra, senza muoverci. Skriniar? Prematuro parlarne, cambiano di continuo le cose“.