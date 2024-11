Davidemaggio.it - I Dai e Dai si confermano campioni a Reazione a Catena

Marco, Simone e Mario da Livorno si sono aggiudicati per il secondo anno consecutivo il titolo didi. Sono di nuovo i Dai e Dai a sbaragliare tutti nel torneo riservato ai migliori concorrenti del game di Rai 1 condotto da Pino Insegno. I tre hanno battuto in finale Le Volta Pagina, in una sfida ad eliminazione diretta che ha visto protagoniste in queste ultime puntate le migliori quattro squadre di quest’anno e le migliori quattro della scorsa stagione. I Dai e Dai sono arrivati all’ultimo atto dopo aver superato in semifinale Le Amiche in Onda, che avevano battuto lo scorso 1° gennaio nella finale che li ha visti diventare per la prima volta. Questa sera il bis, suggellato da una partita quasi perfetta. Arrivati all’ultimacon un montepremi di ben 179.750 euro, con un unico errore vanno a giocarsi gli 89.