"Eventi natalizi, il Comune è in ritardo"

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Problemi con il Natale e la programmazione deglima, soprattutto, sugli investimenti relativi agli allestimenti a Cervia e Milano Marittima. Infatti, ad oggi, ancora non è stato reso noto come la città si presenterà in occasione delle festivitàe. Dopo le spese ritenute da alcuni ‘esagerate’ dello scorso anno per l’allestimento del Natale a Milano Marittima quest’anno ci si attende, da una parte, una spesa più morigerata per l’allestimento attorno alla Rotonda 1° maggio ma, dall’altro, la stessa località non vuole rinunciare a un proprio progetto per richiamare anche durante il periodo invernale i turisti. Stesso discorso esteso per il Capodanno. Pare che, invece, per il centro di Cervia, venga mantenuta la linea degli scorsi anni, valorizzando allestimenti dedicati soprattutto a famiglie, scuole e ragazzi per passeggiate, pattinaggio, cibo e bevande calde.