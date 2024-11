Ilfattoquotidiano.it - Emma Bonino parla dopo il ricovero: “Mi sono spaventata, prendo una pausa dalla politica”

È tornata a casadue settimane di, e tra le mani mostra un referto delle dimissioniclinica dove è stata portatala degenza in terapia intensiva, al Santo Spirito da Roma. Ma questa volta, dice, “midavvero e questa volta miuna tregua“., la storica leader radicale e di +Europa,in un’intervista a Repubblica, e spiega di doversi occupare in primis della sua salute. “Mi hanno riportata a casa mercoledì e certo è stata dura, ripeto, per la seria crisi cardiaca e respiratoria. Mi è stata raccomandata la ginnastica sia motoria che respiratoria“. Ma, passata la convalescenza,punta a tornare alle battaglie politiche e civili. In testa c’è “il referendum sulla cittadinanza che dovrebbe tenersi in primavera – risponde -. Importante è approvare una legge completa sul fine vita e il suicidio assistito“.