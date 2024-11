Ilgiorno.it - Diritto allo studio e lavoro: "Cinifabrique è un modello"

Leggi tutto su Ilgiorno.it

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) "Uninnovativo che mira a rendere più efficienti i servizi di assistenza socio-educativa e di istruzione". Così, l’avvocato Luca Marrelli – consigliere di Regione Lombardia e vicepresidente della commissione speciale “Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità“ – ha definito, dopo aver fatto visita al polo di via Canzio 12. Un tour che ha riguardato in particolare i vari laboratori artigianali e conosciuto da vicino le multiformi attività, in particolare l’assistenza. Nato nel 2016,è un progetto a cura di Prisma società cooperativa sociale e Xsquì associazione giovanile, che hanno unito le loro competenze per dar vita a un luogo poliedrico, dove si trovano corsi, artigianato, aiuto, inclusione e tanto altro.