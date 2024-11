Darò a Ruud un grande abbraccio

Leggi tutto su Justcalcio.com

2024-11-01 Enzo Maresca darà avan Nistelrooy un "" prima della partita del Chelsea contro il Manchester United domenica. Van Nistelrooy continuerà come capo allenatore ad interim allo United dopo la conferma di oggi che il nuovo allenatore Ruben Amorim non prenderà le redini dell'Old Trafford fino all'11 novembre. La seconda partita in carica dell'ex nazionale olandese, dopo la sconfitta per 5-2 di mercoledì contro il Leicester City nella Coppa EFL, è lo scontro del fine settimana con il Chelsea e il suo ex compagno di squadra Maresca. La coppia ha giocato insieme per una stagione al Malaga e l'italiano non vede l'ora di raggiungere Van Nistelrooy nel fine settimana.