Crown Jewel: Belair e Cargill si confermano campionesse di coppia nel farla 4 way

Nell’attesa resa dei conti femminile, per i titoli didella categoria, in cui erano coinvolte le coppie formate da Chelsea Green e Piper Niven, Lash Legend e Jackara Jackson, il duo Sky\Saine e lein carica, Biancae Jade, a spuntarla sono state proprio queste ultime. Dopo un inizio sprint, con lae la Sky che hanno aperto le danze, il match è entrato nel vivo con tutte e quattro le coppie a darsi battaglia in maniera alternata sul quadrato. Le fasi decisive hanno visto un iniziale predominanza della Green e dell’amica scozzese ma, complice un errore di comunicazione tra le due, la Niven ha messo fuori gioco l’amica, concedendo alledi concludere il match con una rivisitazione della Doomsday Device dei leggendari Road Warriors.