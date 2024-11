Ilfoglio.it - Conte e Gasperini, quelli che aggiungono valore

(Ilfoglio.it - sabato 2 novembre 2024) Se sono i tuoi avversari, non ti stanno simpatici. Non fanno niente per esserlo, hanno sempre l’aria di chi vorrebbe inghiottirti piuttosto che affrontarti, distruggere più ancora che batterti. Per le stesse ragioni, se sono i tuoi allenatori finisci per amarli senza condizioni, ti consegni a loro perché da lì, da quello spirito, nascono le gioie che da tifoso insegui. Antonioe Gian Pierosi affrontano all’ora di pranzo della domenica e si somigliano nel resto dei giorni. Portano i risultati e cercano un bel modo per ottenerli,con il loro carattere, spingono al limite delle forze chiunque sia dei loro e anche loro stessi. Non allenano, conducono.