Boom di imprese straniere in Italia +30% L’allarme della Cgia | molte evadono e creano concorrenza sleale

Una esercito di imprenditori romeni, cinesi e marocchini ha invaso l’negli ultimi 10 anni (2013-2023): lesono cresciute di quasi il 30 per cento, a Napoli addirittura sono raddoppiate. A dirlo è l’Ufficio studi, secondo il quale ha inevitabilmente inciso il trend demografico di questi anni. Nel dettaglio, leattive inguidate da titolari nati all’estero sono aumentate del 29,5% (in valore assoluto pari a +133.734), quelle in cui a capo c’è unno, invece, sono scese del 4,7% (222.241). Delle 5.097.617 aziende attive presenti in, ben 586.584 (pari all’11,5% del totale nazionale) sono a conduzione straniera.