Linkiesta.it - Bolzano, la città dalla doppia anima che fa più figli in Italia

Leggi tutto su Linkiesta.it

(Linkiesta.it - sabato 2 novembre 2024) A, in autunno, è tempo di Törggelen, la tradizionale festa di fine vendemmia prima dell’arrivo delle temperature rigide. Dopo una passeggiata sulle montagne che circondano la, i masi e le osterie si popolano di folle di autoctoni e turisti che banchettano con canaderli e castagne, accompagnati dal mosto e dal vino appena imbottigliato. Nei vicoli della elegantevecchia, si fatica a farsi largo tra chi sosta davanti a bar e birrerie. Ci sono gruppi di ragazzi che chiacchierano in tedesco, altri inno. Ma difficilmente si parlano tra loro. Mentre in Alto Adige prevale per il settanta per cento la popolazione di lingua tedesca, a, dove l’nità è stata imposta dal regime fascista, le percentuali si invertono e a vincere è l’no. Ma nel capoluogo altoatesino alle porte delle Dolomiti – poco più di centomila abitanti – tutto è doppio.