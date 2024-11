Ilfattoquotidiano.it - Bianca Balti si rasa a zero per la chemioterapia, la prima foto senza capelli: “L’ho fatto, ma fa dannatamente freddo senza capelli”

“I did it”, “”. Con la testata e un sorriso fiero,affronta laa testa alta. La top model, che a settembre ha annunciato di avere un cancro alle ovaie, ora ha condiviso il taglio radicale dei suoia testimoniare il momento simbolico di questo cambio d’immagine, un passaggio necessario visti gli effetti collaterali della terapia. Sullo sfondo del video pubblicato su TikTok, una voce recita: “And She Gave No Fucks. Not Even One. And She Lived Happily Ever After The End” (“a lei non importava nulla e visse felice e contenta fino alla fine”), un inno alla libertà e alla forza di volontà, che rispecchia perfettamente lo spirito con cuista affrontando la malattia. Quindi, in una storia su Instagram, ironizza: “Fa”.