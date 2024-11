Inter-news.it - Arteta: «Newcastle e Inter? Grandi avversarie, bellissime partite»

Mikel, allenatore dell’Arsenal, ha commentato su TNT Sports gli impegni della sua squadra in questa settimana. Ci sarà anche l’. IMPEGNI – Il calendario dell’Arsenal non è stato così benevolo e accompagna quello dell’. I nerazzurri se la vedranno con Venezia, i Gunners e Napoli. Non è da meno quello degli avversari di Champions League, ma Mikello affronta con grande entusiasmo: «Cosa ti aspetti da questa settimana dove affronteraie Chelsea? Per noi è bellissimo giocare questedi alto livello conin stadi fantastici. Questo è ciò che vogliamo. Vorrei avere la disponibilità di tutta la squadra per avere possibilità di vincere trofei.