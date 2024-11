Gaeta.it - Approvata la legge che consente a Vincenzo De Luca di candidarsi per un terzo mandato

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter Un’importante svolta politica sta avvenendo in Campania, dove la prima commissione del Consiglio regionale ha dato il via libera a una proposta didecisiva per il futuro diDe. Questo provvedimento riguarda l’adeguamento alla nuova norma nazionale che permette ai presidenti della giunta di ricoprire il ruolo per più di due mandati, a patto che il calcolo dei mandati inizi solo dalla promulgazione della. La proposta sarà esaminata dal Consiglio regionale martedì prossimo, e potrebbe così consentire a Dedi rimanere alla guida della regione oltre il suo secondo