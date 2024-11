Gaeta.it - Alla scoperta di “To Gaza”: il docu-film sulla guerra e la resilienza palestinese al Festival dei Popoli

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter Un giovaneesprime un desiderio semplice ma profondo: tornare aper riunirsisua famiglia e ricevere l’abbraccio della madre. Questo è uno dei tanti racconti presenti nel“To”, un’opera realizzata da cittadini della devastated, che sarà presentato in prima mondiale domenica 3 novembre aldeidi Firenze. Ilsi propone di raccontare le drammatiche esperienze di chi vive in questa terra dilaniata dal conflitto, utilizzando immagini reali e testimonianze toccanti per rappresentare una situazione complessa e dolorosa. Un instant movie ricco di testimonianze “To” è frutto di un lavoro collettivo di montaggio e scrittura curato da Catherine Libert, Fred Piet e Hana Al Bayaty.