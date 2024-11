Ilrestodelcarlino.it - Al Carani la celebre Pastorale di Beethoven. Côrte-Real dirige la Filarmonica Toscanini

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Sul manoscritto della prima esecuzione, avvenuta il 22 dicembre 1808 a Vienna, Ludwig Vanscrisse che la sua Sesta Sinfonia, la "", era "più espressione del sentimento che pittura". Quella musica meravigliosa che evoca l’incanto della natura, lo scorrere di un ruscello, il canto degli uccelli o l’arrivo improvviso del temporale, non è soltanto un susseguirsi didascalico di dolci pennellate o di immagini d’idillio campestre, di armonia e di bellezza, ma racchiude e riflette l’animo dell’uomo, le sue angosce e le sue gioie, come in un ’disegno spirituale’. Proprio la ’’ di(Sinfonia n. 6 in fa maggiore op. 68) sarà uno dei capolavori che si ascolteranno stasera alle 20.