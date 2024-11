.com - Adriano tra alcol e favelas, la caduta dell’ex Inter in alcuni video che preoccupano

(.com - sabato 2 novembre 2024) (Adnkronos) – Sono comparsi in rete diversicalciatore brasilianoLeite Ribeiro, meglio noto con il semplice nome d’arte di, che beveici in una favela che sono diventati virali sui social network. La sua immagine ha preoccupato milioni di tifosi che vibravano con il brasiliano qualche decennio fa. Nelle immagini, di Marca, si vedebere birra, trascorrere del tempo con diverse persone in una favela e a piedi nudi. L’Imperatore, nato a Rio de Janeiro nel 1982 ha avuto un periodo di grande successo in Serie A con la maglia dell’, vincendo quattro campionati italiani, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. Con la nazionale brasiliana ha vinto una Coppa América (2004) e una Confederations Cup (2005).