Movieplayer.it - Yoshitaka Amano a Lucca: “Quella di Milano è la mia prima mostra in Europa”

Leggi tutto su Movieplayer.it

(Movieplayer.it - venerdì 1 novembre 2024)- L'artista si racconta aComics & Games in occasione della suae delle sue illustrazioni realizzate per il centenario della morte di Puccini. Che voi lo conosciate per le splendide e suggestive illustrazioni di Final Fantasy o per serie come Kyashan e Hurricane Polymar poco importa.è uno degli artisti più apprezzati nel panorama mondiale, e non solo per le tantissime illustrazioni appartenenti alla cultura pop. Quest'anno, infatti grazie al patrocinio diComics & Games è stato possibile realizzare unache celebra i 50 anni di carriera del Maestro, un'esibizione ricca che avrà luogo dal 13 novembre 2024 al 1 marzo 2025 alla Fabbrica del Vapore di. Il titolo èCorpus Animae ed offrirà una panoramica piuttosto