.com - X Factor 2024, secondo Live, show di Gaia, ecco chi è stato eliminato

Leggi tutto su .com

cosa è successo durante ildi X, dallodicome ospite a chi èCon ildi Xsi può dire che la gara è pienamente nel vivo: Giorgia è a suo agio come conduttrice, al tavolo dei 4 giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi sono sempre affiatati e sinceri l’uno con l’altro nel confronto, soprattutto gli artisti delle quattro squadre sfoderano tutte le loro carte per poter rimanere in gara. Alla fine, però, una nuova eliminazione ha colpito Pablo Murphy,artista della squadra di Paola a lasciare il gruppo.